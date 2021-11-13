لاتفيا ترد الدين لتركيا

سقط منتخب النرويج في عقر داره أمام ضيفه اللاتفي (4-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وعجز لاعبو منتخب النرويج عن هز الشباك اللاتفية، على مدار الشوطين، في غياب زميلهم "الفتى الذهبي" إيرلينغ هالاند المصاب، بالرغم من الهجمات المستمرة على مرمى الخصم، والأفضلية الواضحة لأصحاب الأرض.

وقدم منتخب لاتفيا بتعادله مع النرويج، خدمة كبيرة لنظيره التركي، بعد أن فرض عليه التعادل أيضا في عقر داره (3-3) في المباراة التي جمعتهما يوم 30 مارس الماضي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

واكتفى منتخب النرويج بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة، بفارق الأهداف خلف نظيره التركي الذي أمطر شباك ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف مقابل صفر.

وفقد منتخب النرويج بذلك زمام الأمور من بين يديه، وصعب من مهمته في احتلال حتى المركز الثاني المؤهل للملحق، ويتعين عليه الفوز على نظيره الهولندي متصدر المجموعة، في عقر داره في المباراة الختامية للتصفيات، وانتظار "الدخان الأبيض" من مونتينيغرو "الجبل الأسود" التي تستضيف تركيا في الوقت ذاته.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة السادسة:

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1- هولندا 19 نقطة (8 مباريات)

2- تركيا 18 نقطة

3- النرويج 18 نقطة

4- مونتينيغرو "الجبل الأسود" 11 نقطة (8 مباريات)

5- لاتفيا 5 نقاط

6- جبل طارق من دون نقاط.

المصدر: RT