تركيا تهز جبل طارق (فيديو)

دك المنتخب التركي شباك ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

افتتح المهاجم التركي كريم أكتورك أوغلو مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية. وأضاف زميله المهاجم هليل دروفيزاوغلو هدفين متتاليين في الدقيقتين (38 و41).

وعزز المدافع التركي ميريح ديميرال تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الرابع لبلاده في الدقيقة 65، وأضاف زميله المدافع ميرت مولدر الهدف الخامس في الدقيقة 81، وبعد ثلاث دقائق فقط اختتم المهاجم سيردار دورسون مهرجان الأهداف.

ورفع منتخب تركيا رصيده بعد هذا الفوز، إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة السادسة، متجاوزا بفارق الأهداف نظيره النرويجي، الذي سقط في فخ التعادل السلبي في عقر داره أمام ضيفه اللاتفي.

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وفي ما يلي ترتيب منتخب المجموعة السادسة:

1- هولندا 19 نقطة (8 مباريات)

2- تركيا 18 نقطة

3- النرويج 18 نقطة

4- مونتينيغرو "الجبل الأسود" 11 نقطة (8 مباريات)

5- لاتفيا 5 نقاط

6- جبل طارق من دون نقاط.

المصدر: RT