الاتحاد السعودي يطلق النسخة الأولى من دوري السيدات

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، إطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات، في خطوة تأتي ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد في إطار برنامج دعم كرة القدم النسائية منذ عام 2017.

وسيقام الدوري الذي سينطلق في الـ22 من نوفمبر الجاري، على مرحلتين من خلال دوري المناطق في مرحلته الأولى بمشاركة 16 فريقا، وستقام مبارياته في ثلاث مدن (الرياض ، جدة، الدمام) بتواجد ستة فرق من كل منطقة (باستثناء الدمام أربعة فرق) للعب بنظام الدوري من دورين، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الرياض وجدة وأصحاب المركزين الأول والثاني في الدمام إلى بطولة المملكة النهائية، المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في مدينة جدة، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، إن هذا الإعلان يعد لحظة هامة في مسيرة الاتحاد، لافتا إلى أن تدشين أول دوري رسمي في المملكة كان واحدا من أهداف الاتحاد عند تدشين إدارة خاصة بكرة القدم النسائية.

وأضاف المسحل: "اليوم نعيش هذه اللحظة التي تحققت بفضل من الله ثم الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة لجميع القطاعات وتحديدا في قطاع كرة القدم".

وأوضح المسحل، إنه تم الانتهاء من إعداد جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالدوري، مؤكدا حرص الاتحاد على تطبيقها والالتزام بها لما تمثله هذه النسخة من أهمية في مسار كرة القدم النسائية السعودية، متمنيا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

جدير بالذكر أن الأندية المشاركة من المناطق الثلاث هي: التحدي، سما، الهمة، السهام الزرقاء واليمامة (الوسطى)، العاصفة، نسور جدة، اتحاد القوة، الكرة المشتعلة والليث الأبيض (الغربية) - شعلة الشرقية، المملكة النسائي، الواحة واتحاد النسور (الشرقية).

المصدر: صحيفة الرياض