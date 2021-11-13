لاعبو جيبوتي يتسابقون لالتقاط الصور مع محرز بعد خسارتهم برباعية

تسابق عدد من لاعبي منتخب جيبوتي صوب نجم منتخب الجزائر، رياض محرز، لالتقاط صور تذكارية معه، وذلك عقب نهاية مباراة المنتخبين، أمس الجمعة، في تصفيات مونديال "قطر 2022".

واكتسحت الجزائر مضيفتها جيبوتي برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الثاني لتصفيات إفريقيا.

وشهدت المباراة جلوس نجم الخضر، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، محرز على دكة البدلاء.

🔴 لاعبو منتخب جيبوتي يلتقطون صور سيلفي تذكارية مع النجم الجزائري رياض محرز. pic.twitter.com/eqwz9TAVXQ — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) November 12, 2021

لاعبين منتخب جيبوتي يلتقطون الصور التذكارية مع رياض محرز بعد انتهاء المباراة.❤️🇩🇿 pic.twitter.com/mkQTATxy9j — Insider City (@InsiderCity_Ar) November 12, 2021

وعقب المباراة، توجه عدد من لاعبي منتخب جيبوتي لالتقاط صور تذكارية مع محرز، الذي يعتبر حاليا أحد أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية.

وأصبح المنتخب الجزائري على بعد خطوة واحدة من بلوغ الدور الحاسم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر، إذ يكفيه التعادل في الجولة الأخيرة على أرضه مع مطارده المباشر بوكينا فاسو، الثلاثاء المقبل، لتحقيق هذا المبتغى.

المصدر: مواقع التواصل