تصفيات مونديال 2022.. بوليسيتش يقود أمريكا للفوز على المكسيك (فيديو)

تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على ضيفه المكسيكي 2-0، اليوم السبت، في الجولة السابعة من تصفيات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وأحرز البديل، كريستيان بوليسيتش، الذي شارك في الشوط الثاني، هدفا من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من تيموثي وياه، ليفتتح التسجيل للولايات المتحدة، قبل أن يضيف ويستون مكيني الهدف الثاني.

CHRISTIAN PULISIC PUTS THE USMNT AHEAD MINUTES AFTER SUBBING ON 🤯 pic.twitter.com/ZVqUzJ1sRZ — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

وبعد هذا الفوز، تملك الولايات المتحدة والمكسيك 14 نقطة لكل منهما في صدارة تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف"، لكن الفريق الأمريكي يتفوق بفارق الأهداف.

ويحرص المنتخب الأمريكي على التأهل لنهائيات كأس العالم العام المقبل في قطر، وتجاوز الخسارة المخزية أمام ترينداد وتوباغو قبل أربعة أعوام، التي حرمته من الصعود لمونديال "روسيا 2018".

المصدر: وكالات