دي بروين يكشف هوية مدرب ترك غوارديولا عاجزا عن فهم خطته

روى صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، كواليس الاستعدادات التكتيكية لفريقه قبل مواجهة الغريم مانشستر يونايتد، السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين لموقع "GOAL" العالمي، إن مديره الفني في مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، كان محتارا بشأن طبيعة التركيبة الدفاعية التي سينهجها مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه النرويجي جونار سولشار، قبيل مواجهتهما الأخيرة في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف : "عادة، في اليوم الذي يسبق المباراة، نجري تحليلا تكتيكيا لمباريات الفريق الخصم. في إحدى هذه الجلسات قبل لقاء مانشستر يونايتد، قال غوارديولا: لا نعرف كيف سيلعبون.. ثم توقفنا عن التدريبات بعد 10 دقائق من حديث المدرب".

وأوضح: "غالبا ما يعرف غوارديولا كيف سيلعب الخصم، هذه المرة لم يكن يعرف كيف سيلعبون (مانشستر يونايتد)، لذلك لم يكن يعرف ما يجب فعله".

وأكمل النجم البلجيكي: "لقد فعلنا ما نفعله دائما، لكن غوارديولا لم يكن يعرف مسبقا ما إذا كان سيلعب يونايتد بخمسة لاعبين في الدفاع أم أربعة أم ثلاثة".

ولم يستقر نادي مانشستر يونايتد على تشكيلة أساسية واحدة هذا الموسم، وخاصة في المباريات الأخيرة مع تراجع نتائج الفريق وتعرض بعض لاعبيه للإصابات والإيقاف، حيث اعتمد المدرب سولشار في بعض المباريات على النهج التكتيكي 4-3-3، وفي مباريات أخرى على 3-5-2 ثم 5-3-2.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي تفوق على غريمه يونايتد نتيجة وأداء في المباراة الأخيرة بينهما، بهدفين دون رد، لترتقي كتيبة المدرب غوارديولا إلى وصافة الدوري برصيد 23 نقطة، بينما تراجع يونايتد للمركز السادس، مع 20 نقطة.

المصدر: .championat.com