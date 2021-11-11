فرصة أخيرة لسوريا في تصفيات مونديال قطر

تنتظر منتخب سوريا، اليوم الخميس، في الدوحة مواجهة مصيرية أمام نظيره العراقي، ضمن منافسات الجولة الخامسة في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال "قطر 2022".

وتقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، وستحدد نتيجة هذا اللقاء، مهمة سوريا في المباريات المستقبلية.

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وبعد خوضه أربع مباريات من أصل عشر، يحتل منتخب "نسور قاسيون"، المركز السادس الأخير في المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة مقابل ثلاث نقاط للمنتخب العراقي في المركز الخامس، في حين تتزعم إيران ترتيب المجموعة بعشر نقاط، تليها كوريا الجنوبية بثماني نقاط، ثم لبنان (خمس نقاط)، والإمارات (3 نقاط)، علما بأن بطل ووصيف هذه المجموعة سيتأهلان مباشرة إلى مونديال قطر، بينما سينتقل صاحب المركز الثالث لخوض مباراة الملحق.

وسيخوض منتخب سوريا مواجهة العراق بصفوف منقوصة من مدافعه سعد أحمد، ومن المهاجم محمد حلاق، بداعي الإصابة، ما يضاعف من حجم الضغوط على المدير الفني للمنتخب، نزار محروس، الذي استعان بخمسة لاعبين شبان من المنتخب الأولمبي، وهم يوسف محمد، محمد ريحانية، وأوليفر كاسكاو، ومحمد حلاق، وعلي بشماني، لسد النقص في بعض المراكز.

كما سيكون الاعتماد الأساسي على مهاجم الأهلي السعودي، عمر السومة، ومهاجم الوحدة الإماراتي، عمر خربين، وثنائي الوسط محمد عثمان (روتردام الهولندي)، وإياز عثمان (لوينكوس اليوناني).

وقال محروس عشية مواجهة العراق: "أكيد ستكون المباراة قوية جدا، التفاصيل فيها لها حسابات. المنتخبان يمران بمرحلة انعدام توازن بسبب الظروف القائمة وأتوقعها مباراة قوية وندية".

وتحمل مباراة المنتخبين اليوم، الرقم 26 في تاريخ مواجهاتهما الرسمية والودية، حيث التقيا 25 مرة قبل ذلك، فاز العراق بـ16 مباراة مقابل أربع لسوريا، وانتهت خمس مباريات بالتعادل.

المصدر: وكالات