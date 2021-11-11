مونديال 2022.. برنامج الجولة الخامسة للتصفيات الآسيوية

تتواصل اليوم الخميس، منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال "قطر 2022" بإقامة ست مباريات في المرحلة الخامسة.

وفيما يأتي برنامج المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية بتوقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

كوريا الجنوبية # الإمارات - الساعة 11:00.

لبنان # إيران - الساعة 12:00.

العراق # سوريا - الساعة 17:00.

المجموعة الثانية

أستراليا # السعودية - الساعة 9:10.

فيتنام # اليابان - الساعة 12:00.

الصين # عمان - الساعة 15:00.

وتتصدر السعودية منافسات المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بالعلامة الكاملة بعد 4 مباريات، وتتقدم بثلاث نقاط على أستراليا، فيما تنفرد إيران بصدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، تليها كوريا الجنوبية بثماني نقاط، علما بأن أول منتخبين في كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى المونديال القطري، بينما يتنافس صاحبا المرتبة الثالثة على البطاقة المؤهلة للملحق المكمل، ويصعد الفائز لخوض ملحق "الفيفا" مع منتخب من قارة أخرى، إما أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أوقيانوسيا.

المصدر: وكالات