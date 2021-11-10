شاهد.. نوير "الحارس-الليبرو" يذهل مدرب الخصم بسحره

أدهش حارس مرمى فريق بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير المدير الفني السابق لفريق آينتراخت فرانكفور توماس شاف، بإتقانه اللعب بقدمه خارج منطقة الجزاء.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ESPN FC" على منصة "تويتر" مقطع فيديو يظهر فيه مانويل نوير ويتلقى كرة مرتدة له ولعبها "عالطاير" على طريقة الكبار بمهارة فنية عالية، خلال مباراة لفريقه بايرن ميونخ ونادي آينتراخت فرانكفور، ما أذهل توماس شاف مدرب الخصم آنذاك.

Manuel Neuer is a midfielder lowkey 😂 pic.twitter.com/kbDzIoEjPs — ESPN FC (@ESPNFC) November 9, 2021

ويعتبر مانويل نوير (35 عاما) واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم في آخر 15 عاما إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، فإضافة إلى الذود عن مرماه ببراعة تامة بتصدياته الرائعة والحاسمة، يلعب نوير دور حارس المرمى "الليبرو"، وهو الأسلوب القديم الذي أحياه الألماني خلال السنوات الأخيرة في عالم كرة القدم، منذ ظهوره مع نادي شالكه في 2006 ثم مع ناديه الحالي بايرن ميونخ، والذي يقطع الكرات من أمام لاعبي الخصم ومنع الانفراد بمرماه من جهة، وبناء هجمات لفريقه من جهة أخرى.

ولعب نوير دورا كبيرا في فوز "المانشافت الألماني بلقب بطل كأس العالم في البرازيل 2014، والجميع لا يزال يتذكر ما قدمه حامي عرين المنتخب الألماني في مباراته أمام نظيره الجزائري في الدور ربع النهائي لمونديال 2014، عندما كان يخرج من منطقته كثيرا لقطع الكرات من أمام مهاجمي "محاربي الصحراء"، معيدا إلى الأذهان ما كان يفعله من قبل حراس مرمى سبقوه إلى ذلك أمثال مواطنه سيب ماير والكولومبي رينيه هيغيتا والمكسيكي جورج كامبوس.

المصدر: وكالات