حبيب ينشر فيديو لاستعداداته قبيل نزاله الأخير

نشر البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، فيديو لاستعداداته قبيل خوضه نزاله الأخير في مسيرته في العام الماضي ضد الأمريكي جاستن جايتجي.

ونشر البطل الروسي الفيديو على صفحته في "إنستغرام" وظهر فيه وهو يتنفس بصعوبة بعد خوضه لتدريبات شاقة برفقة بعض زملائه، وعلق قائلا: "هكذا كنت أستعد لنزالي الأخير، مع إدراكي بأن ذاك النزال سيكون الأخير لي، فقد ضغطت على نفسي إلى أقصى حد".

وكان حبيب (33 عاما)، دافع عن لقب بطل "UFC" للوزن الخفيف، بفوزه على الأمريكي جاستن غايتجي في النزال الذي جمعهما في أكتوبر 2020، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن دورة "UFC 254"، وفاجأ عالم الفنون القتالية المختلطة مباشرة بعد ذاك النزال، بإعلانه الاعتزال، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الثالث من يوليو 2020، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته، وذلك بعد تحقيقه 29 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: RT