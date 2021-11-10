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تشافي يمنع بيكيه من السفر إلى مدريد

الرياضة

تشافي يمنع بيكيه من السفر إلى مدريد
AFP LLUIS GENE
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فرض تشافي هرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، قواعده داخل أروقة النادي الكتالوني منذ اليوم الأول من قدومه، وكان أول من واجه ذلك زميله وصديقه المدافع جيرارد بيكيه.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن تشافي طلب من بيكيه إلغاء اتفاقه بشأن لقاء تلفزيوني للترويج لكأس ديفيز للتنس ومشاريعه الشخصية، لأن اللقاء كان مقررا له أن يقام في مدريد ليلا.

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وما زال بيكيه يعاني من إصابة، منعته من المشاركة في أول مران تحت قيادة تشافي، أمس الاثنين، في "خوان جامبر".

يذكر أن تشافي (41 عاما) لعب إلى جانب بيكيه على مدار سنوات طويلة في برشلونة ومنتخب إسبانيا، وساهما معا في تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات.

المصدر: وكالات 

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