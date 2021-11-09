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بالفيديو.. لقطة نادرة لبيب غوارديولا وتشافي عندما كانا لاعبين

الرياضة

بالفيديو.. لقطة نادرة لبيب غوارديولا وتشافي عندما كانا لاعبين
Reuters Marcelo Del Pozo
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انتشر مقطع فيديو نادر يجمع بين الإسبانيين بيب غوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، وتشافي هيرنانديز المدرب الجديد لبرشلونة، عندما كانا لاعبين في الفريق الكتالوني.

ونشر الحساب الرسمي لموقع "ESPN FC" على منصة "تويتر" مقطع فيديو لأسطورتي برشلونة بيب غوارديولا وتشافي، يتحدثان فيما بينهما خلال خوضهما مباراة معا بقميص "البلوغرانا".

يذكر أن بيب غوارديولا (50 عاما) دافع عن ألوان برشلونة كلاعب في الفترة ما بين (1990-2001) وكمدرب خلال الفترة ما بين عامي (2008-2012) وقاده إلى الفوز بالعديد من الألقاب أبرزها السداسية التاريخية، حيث نجح برشلونة عام 2009، في حصد لقب بطل الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، وكذلك السوبر الأوروبي، وعندما كان تشافي لاعبا في الفريق.

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بينما دافع  تشافي (41 عاما) عن ألوان "البلوغرانا" خلال الفترة (1998-2015)، ومن ثم انضم إلى صفوف السد القطري كلاعب، ومنذ عام 2019 تولى نهمة تدريبه، قبل أن يعود في الأسبوع الماضي إلى برشلونة كمدرب.

المصدر: وكالات 

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