تشافي يكشف فحوى رسالة من ميسي

أعرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة عن سعادته الغامرة بتوليه مهمة تدريب فريقه السابق خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصبه مؤخرا، بسبب النتائج السيئة.

ووقع تشافي هرنانديز، البالغ من العمر 41 عاما، عقدا رسميا مع برشلونة يمتد لعام 2024 في الملعب، برفقة خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني.

وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين، لتقديمه: "حين دخلت الملعب غمرتني ذكريات كثيرة، واستقبال الجماهير اليوم سيؤثر علي كثيرا، ولا يمكننا أن نخذلهم، وعلينا العمل بجد".

وأضاف: "لقد أتيت ولدي أفكار واضحة جدًا، وعلى اللاعبين محاولة إقناعي لتحقيق النجاح، وسيتم الحكم علينا من خلال النتائج، وسنحاول اللعب بشكل جيد لتحقيق نتائج مميزة".

وكشف تشافي أنه تلقى رسالة من زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا: "لقد أرسل لي ميسي رسالة وتمنى لي التوفيق، وتبادلنا النكات وأتمنى له الأفضل، فهو أفضل لاعب في تاريخ النادي لكنه رحل، والآن لدينا مجموعة علينا العمل معها".

وعن مقارنته بمدربه في برشلونة سابقا، بيب غوارديولا، والحالي لفريق مانشستر سيتي، رد تشافي قائلا: "المقارنة هي نجاح، نظرًا لكل ما قدمه بيب لكرة القدم وبرشلونة، وبالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، وأي مقارنة بيني وبينه الآن ستكون سيئة".

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وتوصل برشلونة لاتفاق مع السد القطري للموافقة على مغادرة تشافي في منتصف الموسم، والسماح له بتدريب النادي الكتالوني، الذي دافع عن ألوانه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

ويعود تشافي إلى أسوار "كامب نو" بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب، عندما فاز "البلوغرانا" على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة.

المصدر: وكالات