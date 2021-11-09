مقاتل أمريكي يتحدى ماكغريغور بـ"صورة مركبة" والإيرلندي يرد!

أكد الإيرلندي كونور ماكغريغور، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في وزنين مختلفين، أنه مستعد لمواجهة الأمريكي مايكل تشاندلر، البطل السابق للوزن الخفيف.

ونشر مايكل تشاندلر عبر حسابه على موقع "تويتر" ملصقا "صورة مركبة" لمبارزة وجها لوجه مع نظيره الإيرلندي، ووقع عليها المشور: "2022"

ورد كونور على تحدي الأمريكي بـ"تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "أنا بالتأكيد جاهز في مرحلة ما. نزال عظيم الليلة الماضية، مايك، مبروك!".

وبدوره، رد تشاندلر على تعليق الإيرلندي، قائلا: "شكرا لك سيدي. سيكون من دواعي سروري. أراك قريبا".

وخسر المقاتل الأمريكي أمام مواطنه جاستن غايتجي بالنقاط، في النزال الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، في مدينة نيويورك، ضمن دورة "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة.

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بينما خاض كونور ماكغريغور آخر نزال له يوم الأحد 11 يونيو 2021، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، وذلك ضمن بطولة "264 UFC"، وخسر فيه أمام الأمريكي داستن بوارييه بالضربة الفنية القاضية، بعد تعرضه لكسر في ساقه اليسرى في الثواني الأخيرة من زمن الجولة الأولى، وعدم تمكنه من الوقوف على قدمه لمواصلة المواجهة.

وحقق كونور ماكغريغور (33 عاما) 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

كما حقق مايكل تشاندلر (35 عاما) 22 انتصارا أيضا، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 7 هزائم.

المصدر: وكالات