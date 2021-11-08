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شاهد.. مقاتل "بدين" يوجه ركلة قاضية بحركة دورانية ويحتفل بطريقة "مذهلة"

الرياضة

شاهد.. مقاتل
Reuters Ed Mulholland
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خطف الأمريكي كريس بارنيت الأضواء في نزاله أمام مواطنه جيان فيلانتي، الذي جمعهما فجر أمس الأحد، لفئة الوزن الثقيل، وذلك ضمن دورة "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط كريس بارنيت مواطنه فيلانتي على أرض الحلبة بركلة قوية "مثيرة" بعد حركة دورانية، ومن ثم انهال عليه بوابل من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.

واحتفل بارنيت، البالغ من العمر 35 عاما ووزنه 120 كغم وطوله 175 سم فقط، بفوزه بطريقة مذهلة أيضا، بقفزة دورانية إلى الخلف.

وحقق كريس بارنيت بذلك انتصاره الثاني والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل سبع هزائم.

بينما مني جيان فيلانتي (31 عاما) بالهزيمة الـ14، مقابل 17 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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