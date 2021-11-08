شاهد.. مقاتل "بدين" يوجه ركلة قاضية بحركة دورانية ويحتفل بطريقة "مذهلة"

خطف الأمريكي كريس بارنيت الأضواء في نزاله أمام مواطنه جيان فيلانتي، الذي جمعهما فجر أمس الأحد، لفئة الوزن الثقيل، وذلك ضمن دورة "UFC 268" للفنون القتالية المختلطة.

وأسقط كريس بارنيت مواطنه فيلانتي على أرض الحلبة بركلة قوية "مثيرة" بعد حركة دورانية، ومن ثم انهال عليه بوابل من الضربات، قبل أن يتدخل الحكم ويعلن فوزه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.

264 pound Chris Barnett with the wheel kick. Wow #ufc268pic.twitter.com/yOJKwJg8iL — BroBible (@BroBible) November 6, 2021

Still not over Chris Barnett's exit from the cage after his win 💯 #UFC268pic.twitter.com/bRFGrZVHfJ — ESPN MMA (@espnmma) November 6, 2021

#UFC268 delivered in a big way...



But Chris Barnett was the real star of the show 🕺🤣



This will always put a smile on your face 😃 pic.twitter.com/ADSe1egyFQ — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 8, 2021

واحتفل بارنيت، البالغ من العمر 35 عاما ووزنه 120 كغم وطوله 175 سم فقط، بفوزه بطريقة مذهلة أيضا، بقفزة دورانية إلى الخلف.

Aquí lo tienen de nuevo!!!! Chris Barnett 😃 #UFC268pic.twitter.com/Z9TbPcBCwD — UFC Español (@UFCEspanol) November 6, 2021

وحقق كريس بارنيت بذلك انتصاره الثاني والعشرين في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل سبع هزائم.

بينما مني جيان فيلانتي (31 عاما) بالهزيمة الـ14، مقابل 17 انتصارا.

المصدر: وكالات