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شاهد.. مواجهة روسية أمريكية في دبي تنتهي بقرار "مثير للجدل"

الرياضة

شاهد.. مواجهة روسية أمريكية في دبي تنتهي بقرار
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احتفظ الروسي سيرغي خاريتونوف بلقب بطل "PaRus FC" للفنون القتالية، بفوزه على منافسه الأمريكي فابيو مالدونادو بالضربة الفنية القاضية في نزال مثير للجدل أقيم في مدينة دبي.

وقرر الحكم إيقاف النزال بعد توجيه المقاتل الروسي عدة لكمات قوية لخصمه الأمريكي، بداعي أن مالدونادو لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، ما أثار غضب المقاتل الأمريكي ودهشة خصمه الروسي في نفس الوقت.

واعتبر مالدونادو، البالغ من العمر 41 عاما، أن الحكم أوقف النزال مبكرا.

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وحقق سيرغي خاريتونوف (41 عاما) انتصاره الثالث والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

المصدر: وكالات 

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