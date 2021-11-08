شاهد.. مواجهة روسية أمريكية في دبي تنتهي بقرار "مثير للجدل"

احتفظ الروسي سيرغي خاريتونوف بلقب بطل "PaRus FC" للفنون القتالية، بفوزه على منافسه الأمريكي فابيو مالدونادو بالضربة الفنية القاضية في نزال مثير للجدل أقيم في مدينة دبي.

وقرر الحكم إيقاف النزال بعد توجيه المقاتل الروسي عدة لكمات قوية لخصمه الأمريكي، بداعي أن مالدونادو لم يكن قادرا على الدفاع عن نفسه، ما أثار غضب المقاتل الأمريكي ودهشة خصمه الروسي في نفس الوقت.

Sergei Kharitonov stops Fabio Maldonado in the first round. The crowd didn't love it, a very cautious stoppage by the referee. He did Fabio a huge favor if we're being honest. #ParusFCpic.twitter.com/PV89ehlwpp — caposa (@Grabaka_Hitman) November 6, 2021

واعتبر مالدونادو، البالغ من العمر 41 عاما، أن الحكم أوقف النزال مبكرا.

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وحقق سيرغي خاريتونوف (41 عاما) انتصاره الثالث والثلاثين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

المصدر: وكالات