مشجع مصري يتقدم بطلب طريف لنجم منتخب الجزائر لدى وصوله إلى القاهرة (فيديو)

وصلت بعثة منتخب الجزائر، أمس الاثنين، إلى مطار القاهرة، استعدادا لمواجهة جيبوتي المقررة الجمعة المقبل ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وتقرر إقامة مواجهة المنتخب الجيبوتي ونظيره الجزائري في مصر، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نقل مباريات جيبوتي في تصفيات كأس العالم إلى ملاعب محايدة، بسبب عدم قدرتها على تأمين ملاعب مهيأة لاستضافة المباريات بحسب المعايير الدولية.

وحظيت بعثة منتخب الجزائر باستقبال حار لدى وصولها إلى مطار القاهر، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، لمشجع مصري وهو يرحب بلاعبي المنتخب الجزائري ويهتف بأسماء نجومه (رياض محرز وإسماعيل بناصر)، قبل أن يتقدم بطلب طريف لمهاجم السد القطري بغداد بونجاح.

وطالب المشجع المصري، بونجاح أثناء خروجه من بوابة المطار، بالانتقال إلى برشلونة بقوله وهو يضحك "بونجاح على برشلونة".

وربطت تقارير إعلامية عدة بونجاح بالانضمام إلى برشلونة، بعد تولي الإسباني تشافي هرنانديز، تدريب الفريق الكتالوني.

ويرتبط تشافي بعلاقة جيدة مع بونجاح، حيث أشرف على تدريبه لعدة سنوات في نادي السد القطري قبل أن يترك الإسباني مؤخرا مهامه في النادي القطري للإشراف على برشلونة.

المصدر: مواقع التواصل