أستون فيلا الإنجليزي يقيل مدربه سميث بعد خمس هزائم متتالية في "البريميرليغ"

أعلن أستون فيلا الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، انفصاله عن مدربه دين سميث بعد تلقي الفريق الخسارة الخامسة على التوالي في "البريميرليغ" بهزيمته بهدف دون رد أمام ساوثهامبتون.

وقال أستون فيلا في بيانه "أستون فيلا يعلن أن النادي انفصل عن المدرب دين سميث".

يمكننا التأكيد على أن النادي قد انفصل عن المدير الفني دين سميث.



شكرًا سميث على الذكريات.#الفيلانز 🦁pic.twitter.com/xD1C7O4CEx — أستون فيلا (@AVFCArabia) November 7, 2021

وتعاقد فيلا مع المدرب السابق لبرنتفورد في عام 2018 بعدما اكتسب شهرة في تقديم كرة ممتعة وهجومية.

وقاد فيلا للعودة للدوري الممتاز عبر ملحق الصعود في أول مواسمه مع الفريق وحقق حينها رقما قياسيا للنادي بالفوز في عشر مباريات متتالية في نهاية الموسم.

وبعدها ساهم سميث، في بقاء فيلا في دوري الأضواء في الموسم التالي ولم يحالفه الحظ في الفوز بكأس رابطة الأندية عندما خسر الفريق 2-1 أمام مانشستر سيتي في النهائي.

ومع ذلك، تعثر فيلا هذا الموسم وحصد عشر نقاط فقط من 11 مباراة ليحتل المركز 15 في الترتيب.

وقال كريستيان بيرسلو الرئيس التنفيذي لأستون فيلا "بعد بداية جيدة الموسم الماضي، هذا العام لم نشهد تحسنا مستمرا في النتائج والأداء ومركزنا في الدوري الذي كنا جميعا نبحث عنه. لهذا السبب قررنا إجراء تغيير الآن لإتاحة الوقت لمدرب جديد يمكنه إحداث الفارق".

المصدر: رويترز