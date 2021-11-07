رسالة مؤثرة على قميص نيمار.. ما القصة؟!

احتفل نيمار بهدفه الأول في مواجهة باريس سان جيرمان أمام بوردو السبت، بتكريم مؤثر للمغنية البرازيلية ماريليا ميندونكا، التي لاقت مصرعها بحادث تحطم طائرة يوم الجمعة الفائت.

وسجل المهاجم البرازيلي البالغ 29 عاما، هدفين في الشوط الأول من مباراة فريقه التي انتهت بالفوز لمصلحته 3-2 أمام بوردو ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

واحتفل نيمار بهدفه الأول برفع قميصه لإظهار رسالة مؤثرة وهو ينظر إلى الكاميرا.

كتبت بخط اليد، وجاء فيها: "سأكون معجبك الأبدي، ملكة المعاناة، ارقدي بسلام م.م (ماريليا ميندونكا)".

Neymar tributed his goal to famous Brazilian singer, Marília Mendonça, who passed away yesterday.



RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/NqHvL9FpFu — 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 6, 2021

وفي حادث أليم لقيت المغنية ميندونكا حتفها بحادث تحطم طائرة صغيرة في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس البرازيلية أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانت تقلهم بينهم المطربة وعمها ومنتج وطياران.

وعبر نيمار عن مشاعر الصدمة والحزن لوفاتها وغرد عبر حسابه في "تويتر": أرفض التصديق.. أنا أرفض" مضيفا صورة عينين تفيضان بالدموع.

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وتحظى المغنية البرازيلية الراحلة عن عمر يناهز 26 عاما، بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها ما جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة"، وفازت بجائزة غرامي اللاتينية في عام 2019 لأفضل ألبوم sertanejo، ويتابعها على "إنستغرام" أكثر من 40 مليون متابع.

المصدر:RT