شاهد.. ثنائية نيمار تهدي باريس سان جيرمان الفوز على بوردو

عزز باريس سان جيرمان تصدره للدوري الفرنسي لكرة القدم بفارق 10 نقاط بعدما سجل البرازيلي نيمار هدفين، وأضاف كيليان مبابي هدفا، في الفوز 3-2 على مضيفه بوردو يوم السبت.

وهز نيمار الشباك مرتين في الشوط الأول بعد تمريرتين من مبابي الفائز بكأس العالم، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة متقنة نحو القائم القريب.

وجاء الهدف الثاني بمهارة فائقة من نيمار حيث توغل من الجانب الأيسر وتبادل الكرة مع مبابي، الذي مرر ببراعة بكعب القدم، ليسجل اللاعب البرازيلي بتسديدة متقنة.

وجعل مبابي النتيجة 3-0 بسهولة حيث كسر جورجينيو فينالدم مصيدة التسلل ومرر الكرة إلى المهاجم الفرنسي الذي وضع الكرة داخل المرمى الفارغ في الدقيقة 63.

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وقلص صاحب الأرض الفارق في الدقيقة 79 بواسطة المهاجم ألبرت إليس بعدما هز شباك كيلور نافاس حارس سان جيرمان، ثم أضاف مبابي نيانج الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد سان جيرمان، الذي أهدر تقدمه 3-0 أمام بوردو، بعد الانتصار 34 نقطة من 13 مباراة، متقدما على لانس الذي فاز 4-0 على تروا يوم الجمعة، فيما حل بوردو في المركز 16 وله 12 نقطة.

المصدر:"رويترز"