السيتي يحسم ديربي مانشستر بثنائية في شباك اليونايتد (فيديو)

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على مضيفه وجاره مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم السيتي مبكرا منذ الدقيقة السابعة بمساعدة النيران الصديقة، عندما سجل مدافع "الشياطين الحمر"، الإيفواري إيريك بايلي هدفا بالخطأ في شباك فريقه.

وعزز البرتغالي بيرناردو سيلفا تقدم السيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

الدوري الانجليزي | اهداف مباراة :



مانشستر يونايتد 0 × 2 مانشستر سيتي



الاهداف HD تعليق رؤوف خليف



Via : @F24HQpic.twitter.com/kbF4GrjhBg — فهد هُنا ........ (@BullenShena) November 6, 2021

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرا بنقطتين عن المتصدر تشيلسي الذي يستضيف بيرنلي في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد اليونايتد عند 17 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT