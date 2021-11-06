روسيا تتوج بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية على حساب إيران

توج المنتخب الروسي بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مدينة دبي الإماراتية.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه بوريس نيكونوروف الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 3 و14 و18، فيما سجل ثنائية إيران محمد مختاري في الدقيقتين 24 و36.

ЧЕМПИОНЫ! Россия – четырехкратный обладатель Межконтинентального кубка по пляжному футболу 🇷🇺



В финале наши парни справились с победителем двух последних турниров – Ираном 💪



🥇 Чемпионат мира

🥇 Межконтинентальный кубок



Прекрасный сезон, мужики! Лучшие 👏 pic.twitter.com/9XkZkCkhef — Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2021

وأحرزت السنغال المركز الثالث بعد فوزها على البرتغال بنتيجة 7-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

واستضافت مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

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يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT