روسيا تتوج بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية على حساب إيران
توج المنتخب الروسي بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية للمرة الرابعة في تاريخه بعد تغلبه على نظيره الإيراني بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مدينة دبي الإماراتية.
ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه بوريس نيكونوروف الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 3 و14 و18، فيما سجل ثنائية إيران محمد مختاري في الدقيقتين 24 و36.
ЧЕМПИОНЫ! Россия – четырехкратный обладатель Межконтинентального кубка по пляжному футболу 🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) November 6, 2021
В финале наши парни справились с победителем двух последних турниров – Ираном 💪
🥇 Чемпионат мира
🥇 Межконтинентальный кубок
Прекрасный сезон, мужики! Лучшие 👏 pic.twitter.com/9XkZkCkhef
وأحرزت السنغال المركز الثالث بعد فوزها على البرتغال بنتيجة 7-4 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
⏱️ FINAL WHISTLE: @selecaoportugal 🇵🇹 4 - 7 @FootballSenegal 🇸🇳 - Madione's hat-trick seals third place for Senegal on their debut appearance in Dubai!— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) November 6, 2021
Watch all games 🔴 LIVE on https://t.co/bWKnHZRzvn#IntercontinentalCupDubai#Dubai#BeachSoccerpic.twitter.com/Cttkoxhl9y
واستضافت مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.
🏆 FINAL WHISTLE: @TeamRussia 🇷🇺 3 - 2 #Iran 🇮🇷 - The world champions are now the #IntercontinentalCupDubai champions!— BeachSoccerWorldwide (@BeachSoccer_WW) November 6, 2021
Watch all games 🔴 LIVE on https://t.co/bWKnHZzY6N#Dubai#BeachSoccerpic.twitter.com/2nmx8O2N73
يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.
المصدر: RT
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