تشافي يعود إلى برشلونة لخلافة كومان حتى 2024

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي هرنانديز لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى 2024 خلفا للهولندي رونالد كومان.

وجاء هذا الإعلان في بيان متوقع لبرشلونة ولكن في توقيت مفاجئ بالساعات الأولى صباح اليوم السبت.

ووافق السد القطري أمس الجمعة على مغادرة تشافي (41 عاما) في منتصف الموسم والسماح له بتدريب الفريق الكتالوني الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

👋 مرحباً بك في بيتك، تشافي!



💙❤️ حللت أهلاً ووطئت سهلاً! pic.twitter.com/fOivr2wPYP — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 6, 2021

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد ست سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق عندما فاز على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 وهو اللقب الأخير للنادي بالمسابقة. وأوضح برشلونة أن تشافي سيكمل الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين ومن المنتظر وصوله اليوم السبت وسيقدمه أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين في استاد كامب نو.

من كان يحلمُ بِالسماء فإنني...

في قلب برشلونة وجدتُ سَمائي pic.twitter.com/cDGCBneaLN — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 6, 2021

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ويأمل برشلونة وجمهوره أن يلعب تشافي دور المنقذ وسط أزمة رياضية وإدارية للنادي أسفرت عن رحيل الهداف التاريخي ميسي وانتقاله لباريس سان جيرمان هذا الموسم.

وقال تشافي في كلماته الأولى لحساب برشلونة عبر تويتر "كان الوداع مؤقتا ولطالما كان كامب نو بيتي، أنتم جمهوري وأهلي وهذا أكثر ناد أحبه والآن أعود إلى بيتي، إلى لقاء قريب".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة لم يدفع الشرط الجزائي في عقد تشافي مع السد وقيمته خمسة ملايين يورو وإنما توصل لاتفاق مع بطل قطر بعد مفاوضات معقدة.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة وهو ثاني أكثر لاعب خوضا لمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي وحصل على 25 لقبا أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وحمل شارة قيادة برشلونة قبل أن يختتم مسيرته في اللعب مع السد لمدة أربع سنوات ثم بدأ معه مشواره التدريبي بعد الاعتزال في 2019.

المصدر: "رويترز"