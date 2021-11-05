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بالدموع.. تشافي يودع السد القطري قبل الرحيل لتدريب برشلونة (صور)

الرياضة

بالدموع.. تشافي يودع السد القطري قبل الرحيل لتدريب برشلونة (صور)
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ودع الإسباني تشافي هيرنانديز لاعبي السد بعد إعلان النادي القطري التوصل لاتفاق مع برشلونة بالسماح للمدرب البالغ 41 عاما بالرحيل إلى النادي الكتالوني.

وظهر على تشافي التأثر الكبير أثناء الوداع، كما أظهرت الصور التي تم تداولها من مأدبة الطعام التي أقيمت لوداعه أنه لم يستطع حبس دموعه.

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وأعلن نادي السد القطري في وقت سابق اليوم، أنه وافق على السماح برحيل مدربه تشافي الذي يرغب في تولي تدريب ناديه السابق برشلونة بعد استغناء الأخير عن الهولندي رونالد كومان مؤخرا.

ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسما في أكثر من 750 مباراة، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015.

وبعد أن حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف تشافي على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر عامين.

المصدر: الموقع الرسمي لنادي السد

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