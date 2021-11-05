رغم بيان السد القطري.. برشلونة ينفي التوصل لاتفاق نهائي لضم تشافي (تقرير)

نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مصدر مقرب من إدارة برشلونة نفيه صحة بيان السد القطري، حول التوصل لاتفاق للسماح لمدربه تشافي هيرنانديز بالرحيل إلى النادي الكتالوني العريق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقريرها أن إدارة برشلونة ترفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد تشافي هيرنانديز مع السد القطري قبل عامين على نهايته، والبالغ 5 مليون يورو.

💥❌ El Barça niega un acuerdo con el Al Sadd y que vaya a pagar la cláusula de Xavi



🔥 El club azulgrana, molesto con el comunicado de la entidad qatarí



✍️ @EduPolohttps://t.co/R0wUWtwcOp — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 5, 2021

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وكان تركي العلي الرئيس التنفيذي لنادي السد قد ذكر في بيان رسمي في وقت سابق اليوم: "أبلغنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة وذلك بسبب هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وأضاف البيان: "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشابي جزء هام من تاريخ السد ونتمنى له النجاح".

وبالرغم من إعلان السد رحيل تشافي إلا أن برشلونة بعد ساعتين من بيان النادي القطري لم يعلن عن تعاقده مع تشافي.

وأكدت التقارير أن برشلونة لا ينوي دفع الشرط الجزائي في عقد تشافي وأن حديث المدير التنفيذي لنادي السد حول دفعه غير صحيح، وهناك مفاوضات حاليا مع النادي القطري لعقد اتفاق مقابل عدم دفع الشرط الجزائي كإقامة مباراة ودية بين نجوم برشلونة وفريق السد.

المصدر: mundodeportivo.com