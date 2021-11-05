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رسميا.. السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة

الرياضة

رسميا.. السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة
AFP KARIM JAAFAR
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قال نادي السد القطري الجمعة إنه وافق على السماح برحيل مدربه الإسباني تشافي هرنانديز الذي يرغب في تولي تدريب ناديه السابق برشلونة بعد استغنائه عن مدربه الهولندي رونالد كومان مؤخرا.

وقال تركي العلي الرئيس التنفيذي للسد في بيان: "أبلغنا تشافي قبل بضعة أيام برغبته في الانضمام إلى برشلونة خلال هذه الفترة وذلك بسبب هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها نادي مدينته ونحن نتفهم ذلك وقررنا عدم الوقوف في طريقه".

وأضاف البيان: "وافقت إدارة السد على انتقال تشافي إلى برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد. واتفقنا على التعاون مع برشلونة في المستقبل. تشابي جزء هام من تاريخ السد ونتمنى له النجاح".

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وبهذا يقترب تشافي من تولي تدريب برشلونة خلفا للمدرب المؤقت سيرجي بارجوان الذي تولى المهمة بعد إقالة كومان.

وأقال برشلونة كومان بعد هزيمة النادي الكتالوني 0-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الإسباني الشهر الماضي والتي كانت رابع هزيمة للفريق في ست مباريات في جميع المنافسات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة ثم تولى تدريب النادي القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.

وفي أبريل الماضي قاد تشافي البالغ 41 عاما، السد للفوز بلقب الدوري المحلي دون هزيمة.

المصدر: "رويترز"

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