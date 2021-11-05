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3 طلبات رسمية من تشافي قبل توليه تدريب برشلونة

الرياضة

3 طلبات رسمية من تشافي قبل توليه تدريب برشلونة
AFP KARIM JAAFAR
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كشفت مصادر صحفية اليوم أن نجم نادي برشلونة الإسباني السابق، تشافي هيرنانديز، يقترب من تولى القيادة الفنية للفريق الكتالوني خلفا لرونالد كومان.

وأوضحت المصادر أن تشافي قدم ثلاث طلبات لمجلس إدارة برشلونة قبل الوصول إلى "كامب نو" وتولي مهمة تدريب الفريق الأول.

وعن طلبات تشافي الأولى ألا وهي الموافقة على جلب 7 مساعدين من جهازه الحالي مع السد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن تشافي سيحضر إلى برشلونة، رفقة المدربين المساعدين أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليغري.

وأضافت "سيحضر أيضا إيفان توريس المعد البدني، والثلاثي ديفيد براتس وتوني لوبو وسيرجيو غارسيا كمحللين أداء، وكارلوس توجيرا للعلاج الطبيعي".


أما الطلب الثاني فيتعلق بإعادة هيكلة الخدمات الطبية للنادي بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الماضية حيث أعرب تشافي عن قلقه البالغ لإدارة النادي بشأن هذا الأمر وبالتالي سيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك يعين ريكارد برونا رئيسا للخدمات الطبية في النادي حسب خبرته في هذا المجال.

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والطلب الثالث تجديد عقد عثمان ديمبيلي حيث يرى تشافي أن الجناح الفرنسي لاعب متكامل وسيكون مفيدا في تشكيل برشلونة تحت قيادته كما طلب التعاقد مع جناح مميز في أسرع وقت ممكن ويبدو أن رحيم إسترلينغ لاعب مانشستر سيتي هو أحد الخيارات على طاولة النادي.

ويثق برشلونة في إتمام التعاقد مع تشافي، كمدرب جديد له، وأنه ربما يقود الفريق في مباراة الديربي أمام إسبانيول بالليغا، في 20 نوفمبر.

وذكرت مصادر في وقت سابق، أن تشافي اتفق بالفعل مع الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني رئيس السد، على الرحيل بطريقة ودية، من أجل تدريب برشلونة.

المصدر: "وكالات"

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