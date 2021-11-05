رحيل ميسي يتسبب بضريبة جديدة لبرشلونة

رفض نادي برشلونة في الأشهر الأخيرة عرضين من رعاة أرادوا الإعلان على مقدمة قميص الفريق الكتالوني بدءا من موسم 2022-2023، لكن مفاوضات الرعاة توقفت بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب ما توصلت إليه وكالة الأنباء الإسبانية، كان أحدهما من منصة لتداول العملات المشفرة، والآخر من شركة هندية مخصصة للتعليم عبر الإنترنت، وكلاهما يزيد على 55 مليون يورو سنويا.



وقدمت المنصة وهي واحدة من أكبر ثلاث شركات في مجالها، 70 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 20% وفقا لأداء فريق كرة القدم الأول للرجال.



وكان سبب وقف المفاوضات مع الشركة، التي تشارك في فعاليات كبرى في الولايات المتحدة، هو قناعة النادي بأنه يمكن الحصول على المزيد من الأموال من خلال رعاية قميص البلوغرانا.

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ولقي العرض الذي قدمته شركة هندية متخصصة في التعليم عبر الإنترنت، تصل قيمته إلى 58 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة بنسبة 15%، استحسان رئيس النادي، خوان لابورتا.



ولكن على الرغم من حقيقة أن الشركة كانت على استعداد لزيادة المبلغ الأولي البالغ 40 مليونا الذي عرضته، أراد بعض المديرين التنفيذيين في الكيان الكتالوني أن يتجاوز العرض حاجز 60 مليونا سنويا، وتم تأجيل المفاوضات التي كانت على وشك الانتهاء في مايو الماضي، إلى أن جاء رحيل ليو ميسي، أفضل ثروات برشلونة، وانتهى كل شيء.



وبالتالي لا توجد مفاوضات قريبة من إنهاء الأمر في الوقت الحالي مع أي شركة لتحل محل راكوتين (Rakuten)، اعتبارا من 30 يونيو 2022، والتي تدفع هذا الموسم 30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات.



ولدى النادي الكتالوني في نوفمبر 2021، 29 راعيا، أي أقل بـ 11 راعيا مما كان عليه في أبريل 2019، عندما حقق رقما قياسيا تاريخيا بـ 40 راعيا.

المصدر: "وكالات"