تسريبات تكشف هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021

كشفت شبكة RTP البرتغالية في تقرير لها يوم الجمعة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وذكرت الشبكة الإعلامية في تقريرها أن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة التي تقدم "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب كرة القدم في العالم سنويا، تواصلت مع ميسي وأبلغته بأنه المتوج بالجائزة لهذا العام.

Messi é o vencedor da Bola de Ouro 2021 - Desporto, RTP Notícias https://t.co/GvshQhc59a — RTPNotícias (@RTPNoticias) November 5, 2021

وإذا صدقت الشبكة البرتغالية، فسيتوج النجم الأرجنتيني بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته بعد أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015 و2019، ليعزز رقمه القياسي بالفوز بالجائزة.

🚨 BREAKING: Lionel Messi has been informed by the editorial staff of France Football that he is the winner of the #BallonDor2021 ! 😱



Messi will receive his 7th #BallonDor on November 29 at the Théâtre du Châtelet, in Paris. 🐐 pic.twitter.com/ImF1q2Y7gf — FutbolBible (@FutbolBible) November 5, 2021

ويأتي في المركز الثاني كأكثر اللاعبين تتويجا بالجائزة، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحاصل عليها خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016 و2017.

Месси станет обладателем Золотого мяча в седьмой раз за карьеру. Все уже решено – Лео даже записал интервью в честь победы 👑https://t.co/ySqzvTOAdf



Как считаешь, заслуженно? 🧐



📷 Kristy Sparow/Contributor/Getty Images pic.twitter.com/pIYmkaAgge — Матч ТВ (@MatchTV) November 5, 2021

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ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2021، في الـ29 من نوفمبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى اختيار قائمة تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

كما كشفت المجلة الفرنسية عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم (تحت 21 عاما)، و10 مرشحين للحصول على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم.

المصدر: rtp.pt