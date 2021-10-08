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الكشف عن المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم لعام 2021

الرياضة

الكشف عن المرشحين لجائزة
Sputnik
صورة أرشيفية للأسطورة ليف ياشين حارس مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي السابق
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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الجمعة، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.

وجاءت القائمة التي تتألف من 10 حراس، كالتالي:

1- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

2- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

3- الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي).

4- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

5- البلجيكي تيبوا كورتوا (ريال مدريد).

6- الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

7- الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

8- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

9- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

10- السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان).

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وأنشأت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "ياشين" عام 2019 تكريما لحارس مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي السابق، الأسطورة ليف ياشين، الملقب بالعنكبوت وهو حارس المرمى الوحيد، حتى الآن، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب، وكان ذلك في عام 1963، إضافة إلى جائزة أفضل حارس في القرن الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفاز بالنسخة الأولى من جائزة "ياشين"، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين فريق ليفربول الإنجليزي عام 2019، فيما ألغيت جوائز "فرانس فوتبول" العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

كما كشفت المجلة الفرنسية عن 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم (تحت 21 عاما).

وستقدم الجوائز في حفل سيقام في الـ29 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: مجلة فرانس فوتبول

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