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"فرانس فوتبول" تكشف عن المرشحين للكرة الذهبية

الرياضة

Gettyimages.ru
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بدأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بالإعلان عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، بدأت المجلة بنشر أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، تتضمن كل دفعة 5 أسماء.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

الدفعة الخامسة:

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2020، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

يتبع..

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