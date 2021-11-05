الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)
صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة ذات الألف نقطة للتنس، بعد فوزه اليوم الجمعة على الفرنسي هوغو غاستون بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن مدفيديف من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و45 دقيقة.
What a match!@DaniilMedwed defeats Huho Gaston in two sets 7-6(7) 6-4 to reach the SF in Paris#RolexParisMasters— ATP Tour (@atptour) November 5, 2021
pic.twitter.com/GN2SXB0G1g
وسيواجه مدفيديف في المربع الذهبي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والنرويجي كاسبر رود.
Medvedev is in the ZONE 🎯#RolexParisMasters | @DaniilMedwedpic.twitter.com/iaXitEHQ4x— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 5, 2021
وفي المباراة الثانية في الدور نصف النهائي سيلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش مع البولندي هوبرت هوركاش.
المصدر: sportbox.ru
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.