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الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة ذات الألف نقطة للتنس، بعد فوزه اليوم الجمعة على الفرنسي هوغو غاستون بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و45 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في المربع الذهبي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والنرويجي كاسبر رود.

وفي المباراة الثانية في الدور نصف النهائي سيلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش مع البولندي هوبرت هوركاش.

المصدر: sportbox.ru

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