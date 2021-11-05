الروسي مدفيديف يتأهل إلى نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة بكرة المضرب (فيديو)

صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور نصف النهائي من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة ذات الألف نقطة للتنس، بعد فوزه اليوم الجمعة على الفرنسي هوغو غاستون بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن مدفيديف من حسم المباراة بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 7-6 و6-4، خلال ساعة واحدة و45 دقيقة.

What a match!@DaniilMedwed defeats Huho Gaston in two sets 7-6(7) 6-4 to reach the SF in Paris#RolexParisMasters

pic.twitter.com/GN2SXB0G1g — ATP Tour (@atptour) November 5, 2021

وسيواجه مدفيديف في المربع الذهبي الفائز من مواجهة الألماني ألكسندر زفيريف والنرويجي كاسبر رود.

وفي المباراة الثانية في الدور نصف النهائي سيلتقي الصربي نوفاك دجوكوفيتش مع البولندي هوبرت هوركاش.

المصدر: sportbox.ru