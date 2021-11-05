بينهم الشيخ الشعراوي.. تعرف على انتماءات مشايخ مصر الكروية!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مساء اليوم، إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لموقعة الغريمين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري العام المصري.

وتحت عنوان "الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية"، كشف عدد من الشيوخ والدعاة في مصر عن هويتهم الرياضية، واستعرضت صحيفة "الوطن" المصرية في السطور التالية أبرز مواقف الشيوخ والدعاة من الانتماء الرياضي وتشجيع الأهلي والزمالك:

الشيخ محمد متولي الشعراوي

أعلن إمام الدعاة الراحل محمد متولي الشعراوي، عن انتمائه الكروي خلال أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، قائلا: "أنا أهلاوي، وبشجع الأهلي مع أبنائي"، وجاء رد إمام الدعاة، بعد إصرار الإعلامي طارق حبيب على الحصول على إجابة منه.

الشيخ محمد محمود الطبلاوي



وكشف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في حوار سابق، عن تشجيعه لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه كان يحرص دائما على مشاهدة مباريات القمة مع صديقه القارئ عبدالباسط عبدالصمد.

القارئ عبدالباسط عبدالصمد

كما أكد الشيخ الطبلاوي في حوار سابق، أن صديقه المقرب القارئ عبد الباسط عبد الصمد، كان "زملكاويا حتى النخاع"، ومن "ساسه لراسه" وكان دائما يحرص على مشاهدة ماتشات الأهلي والزمالك معه في منزل ميت عقبة مع العائلة.

الشيخ أحمد كريمة

قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يحب نادي الزمالك، ولكنه لن يشاهد المباراة المقبلة نظرا لانشغاله في بعض الأمور.

الشيخ عبدالله رشدي

بدوره، قال الداعية المصري عبدالله رشدي، أنه أهلاوي دون تعصب، موضحا لصحيفة "الوطن" المصرية، أنه لن يستطيع مشاهدة مباراة اليوم لأنه سيكون مرتبطا بموعد أخر.

الشيخ مظهر شاهين يشجع الفريقين

أما الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، فقد أكد أنه يشجع الزمالك من أجل والديه برا بهما، وكذلك يشجع الأهلي من أجل زوجته برا بها.

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وحسب قوله، إذا التقى الأهلي مع الزمالك فسيكون على الحياد، ويشجع أيا منهما في مبارياته الأخرى.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية