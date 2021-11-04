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الروسي مدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي مدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب، بعد فوزه يوم الخميس على الأمريكي سيباستيان كوردا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وخسر مدفيديف المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-1 و6-3 على التوالي، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ساعة واحدة و49 دقيقة.

وسيواجه مدفيديف في دور الثمانية الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز والفرنسي هوغو غاستون.

المصدر: sportbox.ru

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