الروسي مدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي بطولة باريس للتنس (فيديو)
صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور ربع النهائي من بطولة باريس الفرنسية للأساتذة بكرة المضرب، بعد فوزه يوم الخميس على الأمريكي سيباستيان كوردا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
وخسر مدفيديف المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن ينتفض ويفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-1 و6-3 على التوالي، ليحسم المباراة لمصلحته خلال ساعة واحدة و49 دقيقة.
10-0 against Americans this season 💪@DaniilMedwed squashes Korda's upset dreams 4-6, 6-1, 6-3. He awaits the winner of Gaston vs. Alcaraz in the QFs.#RolexParisMasterspic.twitter.com/OZvnsOMHEc— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2021
وسيواجه مدفيديف في دور الثمانية الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز والفرنسي هوغو غاستون.
Still in the race for year-end No. 1 👀— ATP Tour (@atptour) November 4, 2021
🇷🇺 @DaniilMedwed comes from a set down to beat Korda 4-6, 6-1, 6-3 & reach the #RolexParisMasters quarter-finals! pic.twitter.com/ZEuIDkNNwb
HOW did @DaniilMedwed do that??#RolexParisMasterspic.twitter.com/ftJYQbqLk2— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 4, 2021
NOT going away 😤@DaniilMedwed storms back to defeat Korda 4-6 6-1 6-3 and awaits the winner of Gaston-Alcaraz in the quarter-finals!#RolexParisMasterspic.twitter.com/6wC2rPkFQW— Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2021
المصدر: sportbox.ru
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