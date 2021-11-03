روسيا تهزم الباراغواي كرويا على رمال دبي (فيديو)

تغلب المنتخب الروسي على نظيره الباراغوياني بنتيجة 8-7 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس القارات لكرة القدم الشاطئية.

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وكان المنتخب الروسي قد استهل مشاركته في البطولة أمس الثلاثاء بفوز ثمين على اليابان بنتيجة 7-6 بعد التمديد.

وسيواجه المنتخب الروسي غدا الخميس في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات نظيره الإيراني.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية البطولة في الفترة بين 2 و6 نوفمبر الجاري.

يذكر أن روسيا توجت الصيف الفائت بكأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي استضافتها موسكو بعد فوزها في المباراة النهائية على اليابان بنتيجة 5-3.

المصدر: RT