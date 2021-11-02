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دوري الأبطال.. برشلونة يحقق فوزا ثمينا خارج الديار أمام دينامو كييف (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. برشلونة يحقق فوزا ثمينا خارج الديار أمام دينامو كييف (فيديو)
Reuters Valentyn Ogirenko
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حقق برشلونة الإسباني فوزا ثمينا على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدين برشلونة بالفضل في الفوز لنجمه الشاب أنسو فاتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط وصعد إلى وصافة ترتيب فرق المجموعة الخامسة خلف المتصدر بايرن ميونخ (12 نقطة) والذي تأهل مبكرا إلى الدوري ثمن النهائي من البطولة بفوزه العريض 5-2 على بنفيكا البرتغالي الذي توقف رصيده عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث.

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في المقابل، تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة يتيمة في قاع ترتيب فرق المجموعة الخامسة.

المصدر: RT

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