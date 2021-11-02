بعد إقالة نونو.. توتنهام يعين كونتي مدربا جديدا

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023 بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

ونشر توتنهام خبر التعاقد مع المدرب الإيطالي عبر تغريدة جاء فيها:" يسعدنا أن نعلن عن تعيين أنطونيو كونتي مدربا لنا على عقد حتى صيف عام 2023، مع خيار التمديد".

وقال كونتي في بيان: "أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا".

Welcome to Tottenham Hotspur, Antonio Conte. pic.twitter.com/3faSqLW38g — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021

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ووصل كونتي إلى مدينة لندن، أمس الاثنين، من أجل إنهاء التفاصيل الأخيرة في التعاقد والتوقيع على العقد.



ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن كونتي سيحصل خلال هذه المدة على 18 مليون يورو، أي ما يقرب من مليون يورو شهريا.



وأشارت إلى أن مباراة كونتي الأولى مع توتنهام قد تتأجل بسبب مشاكل روتينية في استخراج تصريح العمل للمدرب الإيطالي.



وأوضحت أن كونتي قد لا يقود توتنهام، الخميس المقبل، أمام فيتيسه أرنهيم بالدوري الأوروبي، بينما ستكون مباراته الأولى مع الفريق، الأحد، ضد إيفرتون، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصدر: "وكالات"