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عقب الخسارة من يونايتد.. توتنهام يعلن إقالة المدرب نونو

الرياضة

عقب الخسارة من يونايتد.. توتنهام يعلن إقالة المدرب نونو
AFP GLYN KIRK
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أعلن توتنهام هوتسبير الاثنين عن إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو عقب الخسارة بملعبه 3-0 من مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع ليتراجع الفريق اللندني للمركز الـ8 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال فابيو باراتيتشي المدير الإداري لتوتنهام في بيان: "أعرف إلى أي درجة أراد نونو وطاقمه التدريبي النجاح وأشعر بالأسف لاضطرارنا لاتخاذ هذا القرار". 

واستعاد فريق مانشستر يونايتد شيئا من كبريائه بعد الهزيمة المذلة التي مني بها أمام في عقر داره أما ليفربول (0-5) يوم الأحد الماضي، في الجولة التاسعة، وفاز على توتنهام (3-0).

ورفع يونايتد رصيده إلى 17 نقطة، وتقدم من المركز الثامن إلى الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، برصيد 17 نقطة.

في المقابل تراجع فريق توتنهام هوتسبير إلى المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

المصدر: "رويترز"

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