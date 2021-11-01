حبيب وسيدورف يفتتحان مدرسة رياضية استثنائية في مدينة عربية (فيديو وصور)

أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لمنظمة UFC لللفنون القتالية المختلطة MMA، والهولندي كلارنس سيدورف نجم المنتخب الهولندي وميلان الإيطالي السابق بكرة القدم عن مشروع مشترك.

وأعلن حبيب وسيدورف من مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين، إطلاق شركة SK Sports Holding وتدشين أول نادي تحت مسمى "سيدورف حبيب بيرفورمانس"، وهي مدرسة لكرة القدم تعتمد منهجية تدريب فريدة، تجمع بين كرة القدم والفنون القتالية المختلطة.

Meanwhile over in JLT, Clarence Seedorf & Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) announced the launch of Seedorf Khabib Performance Club, "a football school with a unique training methodology that will combine football & mixed martial arts [MMA]."



The duo founded SK Sports Holding. pic.twitter.com/XeuqxIbBNG — ✍️ Rachel McArthur (@raychdigitalink) November 1, 2021

ويتيح النادي للصغار من جميع أنحاء العالم الفرصة لتطوير قدراتهم الرياضية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تقوم شركة SK Sports Holding، التي يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي للسلع المتعددة في أبراج بحيرات جميرا في دبي، بشراكات محلية وإقليمية لتشغيل نوادي تدريب في جميع أنحاء العالم، بناء على نموذج الترخيص أو المشاريع المشتركة، مع خطط لافتتاح 10 مواقع حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

أسطورة الفنون القتالية #حبيب_نورمحمدوف والنجم الهولندي كلارنس #سيدورف يعلنان عن إطلاق مشروعهما المشترك "مركز تطوير الأداء الرياضي" من دبي pic.twitter.com/IRU06wPVJ8 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2021

أعلنت شركة /SK Sports Holding/ التي أسسها أسطورة الفنون القتالية المختلطة #حبيب_نور_محمدوف ونجم كرة القدم الهولندي السابق #كلارنس_سيدورف اليوم إطلاق نادي سيدورف حبيب بيرفورمانس في #دبي وهي مدرسة لكرة القدم تعتمد منهجية تدريب فريدة تجمع بين كرة القدم وفنون القتال المختلطة pic.twitter.com/qKl0gwdgt9 — قناة بينونة (@Baynounahtv) November 1, 2021

المصدر: وكالات