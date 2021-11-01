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حبيب وسيدورف يفتتحان مدرسة رياضية استثنائية في مدينة عربية (فيديو وصور)

الرياضة

حبيب وسيدورف يفتتحان مدرسة رياضية استثنائية في مدينة عربية (فيديو وصور)
clarenceseedorf/instagram
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أعلن الروسي حبيب نورمحمدوف البطل السابق لمنظمة UFC لللفنون القتالية المختلطة MMA، والهولندي كلارنس سيدورف نجم المنتخب الهولندي وميلان الإيطالي السابق بكرة القدم عن مشروع مشترك.

وأعلن حبيب وسيدورف من مدينة دبي الإماراتية اليوم الاثنين، إطلاق شركة SK Sports Holding وتدشين أول نادي تحت مسمى "سيدورف حبيب بيرفورمانس"، وهي مدرسة لكرة القدم تعتمد منهجية تدريب فريدة، تجمع بين كرة القدم والفنون القتالية المختلطة.

ويتيح النادي للصغار من جميع أنحاء العالم الفرصة لتطوير قدراتهم الرياضية والاجتماعية.

ومن المقرر أن تقوم شركة SK Sports Holding، التي يقع مقرها الرئيسي في مركز دبي للسلع المتعددة في أبراج بحيرات جميرا في دبي، بشراكات محلية وإقليمية لتشغيل نوادي تدريب في جميع أنحاء العالم، بناء على نموذج الترخيص أو المشاريع المشتركة، مع خطط لافتتاح 10 مواقع حول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: وكالات

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