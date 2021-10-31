تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف رونالدو وتعثر صلاح (فيديو)

احتفظ المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعرش صدارة أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم فشله في هز شباك ضيفه برايتون (2-2)، يوم السبت الماضي، في الجولة العاشرة للدوري.

ويتصدر صلاح قائمة ترتيب هدافين "البريمير ليغ" برصيد 10 أهداف، متقدما بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

بينما كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر الرابحين من الجولة الماضية، بعد أن وضع حجر الأساس في فوز فريقه مانشستر يونايتد على مضيفه توتنهام هوتسبير (3-0) في عقر داره، خلال اللقاء الذي جمعهما يوم السبت، على استاد توتنهام في العاصمة لندن.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 39 من زمن الشوط. وصنع الهدف الثاني لزميله المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني في الدقيقة 64، ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في الموسم الحالي للدوري.

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وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية منافسات الجولة العاشرة:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

2- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 7 أهداف

3- الإنجليزي ميشيل أنطونيو (وست هام يونايتد) – 6 أهداف

3- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 6 أهداف

5- الغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (أرسنال) – 4 أهداف

5- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 4 أهداف

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5- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الإيفواري ماكسويل كورنيه (بيرنلي) – 4 أهداف

5- - البرازيلي رافينها (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الإنجليزي ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

5- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 4 أهداف

5- الإنجليزي رييس جاميس (تشيلسي) – 4 أهداف

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5- الفرنسي نيال موباي (برايتون) – 4 أهداف

5- السنغالي إسماعيلا سار (واتفورد) – 4 أهداف

5- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

5- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 4 أهداف

5- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

19- الجزائري سعيد بن رحمة (وست هام يونايتد) – 3 أهداف.

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المصدر: RT