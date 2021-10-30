شاهد.. رونالدو يقطع صيامه بهدف رائع

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، عقمه التهديفي خلال مباراته أمام مضيفه توتنهام، اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للقاء على استاد توتنهام في العاصمة لندن.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن النجم البرتغالي فشل قبل مواجهة اليوم، في تسجيل أي هدف في آخر 4 مباريات لعبها ضمن "البريمير ليغ" مع مانشستر يونايتد، وذلك أمام كل من أستون فيلا وإيفرتون وليستر سيتي وليفربول على الترتيب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مرة أخفق فيها "صاروخ ماديرا" في تسجيل أهداف بمباريات متتالية، كانت بين الجولتين التاسعة والثالثة عشر للموسم (2017-2018)، عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.

وسجل كريستيانو رونالدو (36 عاما) انطلاقة قوية بعد عودته إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من يوفنتوس، حيث أحرز ثلاثة أهداف في أول مباراتين متتاليتين بقميص "الشياطين الحمر" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي 3 مباريات متتالية في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات