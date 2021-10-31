رونالدو يحقق رقما كان بحوزة "الفيل الإيفواري" دروغبا!

حقق النجم البرتغالي إنجازا مميزا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ومضيفه توتنهام (3-0) التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز رونالدو هدف التقدم "للشياطين الحمر" بتسديدة رائعة "عالطاير" في الدقيقة 39، ومن ثم صنع الهدف الثاني لزميله المهاجم الأوروغوياني أدينسون كافاني بتمريرة بينية ذكية في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد توتنهام في العاصمة لندن.

Cristiano Ronaldo is the oldest player to score and assist in a Premier League game since Didier Drogba.



They both did it against Spurs. They were both exactly the same age 👀 pic.twitter.com/KIjt6ZEYxg — ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2021

وأفاد حساب موقع "ESPN FC" على منصة "تويتر" بأن كريستيانو رونالدو (36 عاما) أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا ويصنع آخر في مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن فعل ذلك الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا مهاجم تشيلسي سابقا.

وأشار إلى أن كليهما فعل ذلك ضد فريق توتنهام، وكانا في نفس العمر بالضبط.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وسجل النجم البرتغالي 7 أهداف مع مانشستر يونايتد، منذ عودته إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من يوفنتوس، فقد وقع "صاروخ ماديرا" على ثلاثة أهداف في أول مباراتين بقميص "الشياطين الحمر" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يصوم في أربع مباريات متتالية أمام كل من أستون فيلا وإيفرتون وليستر سيتي وليفربول على الترتيب، ومن ثم قطع صيامه التهديفي في مباراته السابعة أمام توتنهام.

بينما زار كريستيانو رونالدو الشباك في 3 مباريات متتالية في إطار بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، ليعزز تربعه على عرش صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 137 هدفا متقدما بفارق 14 هدفا على وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: RT