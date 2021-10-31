شاهد بالفيديو.. سوريا تتقدم على قطر في مباراة مصيرية

تقدم المنتخب السوري على نظيره القطري بهدف مبكر في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، لكرة القدم 2022.

وجاء هدف منتخب سوريا بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم القطري يوسف عبدالرزاق خطأ في مرماه، بعد أن اصطدمت الكرة به قبل أن تعانق الشباك، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

فيديو : هدف #سوريا يتقدم 1 - 0 على #منتخبنا_الأولمبي عن طريق يوسف عبدالرزاق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 ... تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما pic.twitter.com/4IaYMP7H0O — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 31, 2021

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المصدر: RT