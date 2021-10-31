شاهد.. هدف على طريقة ميسي في شباك برشلونة

يمر فريق برشلونة وقائده السابق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نفق مظلم بعد انفصالهما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ورحيل "البرغوث" إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وواصل فريق برشلونة سلسلة اخفاقاته، فبعد هزيمتين متتاليتين، سقط "البلوغرانا" في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وعمق لاعب خط الوسط، لويس ريوخا، جراح العملاق الكتالوني بتسجيله هدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو"، على طريقة ميسي نفسه، الذي يعاني بدوره من عقم التهديف مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

Luis Rioja channeling his inner Lionel Messi against Barca 👏 pic.twitter.com/JCJI246zHB — ESPN FC (@ESPNFC) October 30, 2021

فلم يسجل ميسي أي هدف في الدوري الفرنسي لكرة القدم حتى الآن، منذ انتقاله إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، وتعرض لانتكاسة أثناء مباراته الماضية، أمام ضيفه ليل (1-2)، مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء- Parc des Princes" في العاصمة باريس، وذلك في الجولة الـ12 من "الليغ1"، واستبدل في فترة الاستراحة ما بين الشوطين.

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بينما خاض برشلونة أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت، سيرجي بارخوان، الذي عين خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1) يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الـ11 لليغا.

ويحتل برشلونة المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة حصدها بعد 11 مباراة.

المصدر: RT