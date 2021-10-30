برشلونة يتعثر تحت قيادة مدربه الجديد أيضا (فيديو)

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل بعقر داره أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي الفريق الكتالوني في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 49، ورد لاعب خط الوسط لويس ريوخا بهدف التعادل للضيوف بحلول الدقيقة 52 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو" بمدينة برشلونة.

وخاض برشلونة أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت، سيرجي بارخوان، الذي عيين خلفا للهولندي رونالد كومان المقال من منصب المدير الفني للفريق، عقب الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1) يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الـ11 لليغا.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا التعادل إلى 16 نقطة (حصدها من 11 مباراة) ويشغل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، رفع ديبورتيفو ألافيس رصيده إلى 10 نقاط، ويشغل المركز السادس عشر في جدول الترتيب حتى الآن.

المصدر: RT