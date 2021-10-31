أغويرو يتعرض لإصابة جديدة

تعرض مهاجم نادي برشلونة، الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، لإصابة جديدة خلال لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس 1-1، أمس السبت، في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

والتحم أغويرو مع أحد مدافعي ألافيس في كرة هوائية، وسقط ولم يقو على إكمال المباراة، ليتم استبداله قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.

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ودفع سيرجي بارخوان، الذي كان يخوض أول مباراة له على رأس الإدارة الفنية لـ"البارسا" بعد تعيينه بشكل مؤقت في هذا المنصب خلفا للمدرب المقال الهولندي رونالد كومان، دفع بالبرازيلي فيليب كوتينيو، بدلا من أغويرو، في الدقيقة 42.

وكان أغويرو، الذي انضم إلى برشلونة في صفقة مجانية في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد عشر سنوات مع مانشستر سيتي، غاب عن أولى مباريات الفريق الكتالوني هذا الموسم لمعاناته من الإصابة، وسجل ظهوره الأول مع الفريق في الـ17 من الشهر الجاري أمام فالنسيا.

ويحتل برشلونة، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ويتخلف بفارق ثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد متصدر ترتيب "الليغا".

المصدر: وكالات