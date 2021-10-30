الروسية أفيرينا تدخل تاريخ بطولة العالم للجمباز الإيقاعي
Sputnik
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توجت الروسية دينا أفيرينا، بذهبية فردي السيدات في مسابقة التمارين المتنوعة، وذلك ضمن فعاليات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي التي تستضيفها مدينة كيتاكيوشو اليابانية.
وبناء على نتائج أربعة تمرينات، حصلت الروسية على 108.400 نقطة، تاركة المرتبة الثانية لممثلة بيلاروس، ألينا غورنوسكو، التي تحصلت على 105.30 نقطة، وجاءت شقيقة دينا، أرينا أفيرينا في المركز الثالث، برصيد 103.30 نقطة.
وأصبحت دينا أفيرينا، التي نالت خمس ميداليات في بطولة العالم الحالية، أول رياضية في التاريخ، تفوز أربع مرات، بذهبية مسابقة التمارين المتنوعة في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي.
المصدر: نوفوستي
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