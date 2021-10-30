منتخب سوريا الأولمبي في مواجهة مصيرية ضد نظيره القطري

يتمسك منتخب سوريا الأولمبي، بخيط أمل للتأهل لكأس آسيا 2022، حيث يحتاج "نسور قاسيون" للفوز على قطر في المواجهة الحاسمة التي ستجمعهما غدا الأحد، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل المنتخب السوري، المركز الثاني في تصفيات المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، تحصل عليها من فوزه على سيرلانكا بخمسة أهداف دون رد، وتعادل سلبي مع منتخب اليمن، بينما تتصدر قطر ترتيب المجموعة بست نقاط.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية المقبلة في أوزبكستان، متصدرو المجموعات الـ11 في التصفيات، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثان، علما بأن نتيجة المركز الرابع ستشطب في ختام التصفيات بعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من المجموعة الـ11 الأخيرة.

ويتحتم على الفريق السوري الفوز على نظيره القطري، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب خليفة الدولي في الدوحة، للتأهل مباشرة للنهائيات، بينما سيكون التعادل كافيا لمنتخب قطر لحجز مقعده.

المصدر: وكالات