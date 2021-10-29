الأهلي ينجو من الهزيمة أمام "الزعيم".. فيديو

نجا نادي الأهلي من الهزيمة أمام ضيفه الهلال (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال "الزعيم" بهدف مبكر سجله لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك الأهلاوي عبدالرحمن عبدالله غريب التعادل بهدف متأخر بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

⚽️🎥 د10’ شاهد الهدف الأول للهلال عن طريق " سالم الدوسري ".#الأهلي_الهلالpic.twitter.com/bRQWP4gz2O — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 29, 2021

⚽️🎥 د71’ شاهد هدف التعادل للأهلي عن طريق " عبدالرحمن غريب " #الأهلي_الهلالpic.twitter.com/Yu0IpDdD0a — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 29, 2021

إقرأ المزيد

ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة (حصدها 8 مباريات)، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات