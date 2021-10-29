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الأهلي ينجو من الهزيمة أمام "الزعيم".. فيديو

الرياضة

الأهلي ينجو من الهزيمة أمام
twitter/alahli_fc
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نجا نادي الأهلي من الهزيمة أمام ضيفه الهلال (1-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وتقدم الهلال "الزعيم" بهدف مبكر سجله لاعبه سالم الدوسري في الدقيقة العاشرة من انطلاق صافرة البداية. وأدرك الأهلاوي عبدالرحمن عبدالله غريب التعادل بهدف متأخر بحلول الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة، ويحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة (حصدها 8 مباريات)، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات 

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