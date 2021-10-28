اتحاد جدة يعتلي الصدارة بهدف في شباك الحزم (فيديو)

تغلب نادي اتحاد جدة على مستضيفه الحزم (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويدين الاتحاد بالفضل في انتصاره للاعبه عبد العزيز البيشي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 59، بينما أهدر زميله البديل فهد المولد ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة المحتسبة بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الحزم بمدينة الرس.

⚽️🎥 د59’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " عبدالعزيز البيشي" #الحزم_الاتحادpic.twitter.com/mP3nu85Y5h — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) October 28, 2021

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 20 نقطة، وتصدر ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين نادي ضمك الذي يحل ضيفا على الاتفاق يوم السبت المقبل.

بينما توقف رصيد الحزم عند 10 نقاط، ويشغل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: وكالات